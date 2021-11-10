«المواصفات» تحذر من ربط «المدفأة» بالتوصيلة الكهربائية

الرياض - محمد عبدالله - حذرت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، الثلاثاء، من توصيل «المدفأة» بالتوصيلة الكهربائية.

وأكد المهندس وائل الذيب، مدير المواصفات الكهربائية والالكترونية بهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، على ضرورة ألا ننساق خلف المقاطع المنتشرة حاليا ومعلوماتها المغلوطة مضيفا أنها معلومات وممارسات مغلوطة.

وشدد الذيب، خلال لقاءه مع «نشرة النهار» المذاع عبر فضائية «الإخبارية»، على أنه يجب ألا نستقي معلوماتنا حول طريقة استخدام الأجهزة الكهربائية من غير المختصين في مجال المواصفات.

وأضاف أن هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، لديها 3 ملاحظات على المقاطع التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول المدفأة أولها أن المدفأة لا يمكن توصيلها على التوصيلة الكهربائية وهذا ما نصت عليه المواصفات القياسية السعودية، وكذلك تجميل التوصيلات الكهربائية فوق طاقتها وحذر من توصيل المدافئ مع التوصيلات الكهربائية، والمغالطة الثالثة هي الاختبارات العشوائية التي يجريها بعض مشاهير السوشيال ميديا.

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