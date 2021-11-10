إخصائية نفسية: السوشيال ميديا أكبر أسباب توجه الفتيات للدخول في علاقة «الشوقر دادي»

الرياض - محمد عبدالله - قالت الإخصائية النفسية روان حبال، اليوم الأربعاء، إن السوشيال ميديا من أكبر أسباب توجه الفتيات للدخول في علاقة «الشوقر دادي».

وأضافت «حبال»، خلال لقائها مع برنامج «ياهلا» المذاع عبر فضائية «روتانا خليجية»، أن المشكلة أكبر لدى الفتيات عن الشباب بسبب أنها تريد أن ترى هذا الشيء وتحصل عليه، بغض النظر عن ظروفها وعدم تحملها للمسؤولية، مؤكدة أن الفتيات يبحثن عن الطريقة السهلة وفقط.

وتابعت أن الشوجر دادي هو مصطلح عام 1917 في المجتمع الغربي، وهناك العلاقة واضحة وصريحة وقائمة على عقد في المحكمة ولكن في المجتمع العربي بنسبة 90% لكن ليس بها أي ضوابط قانونية.

وأوضحت أن الآثار النفسية السلبية على الفتيات بينها الاكتئاب، والصدمات والفراغ العاطفي والوجودي وتخرج من العلاقة بشعور عدم الاستفادة من أي شيء وعمر ضائع فقط، والفشل وخيبة الأمل وتكتشف أنه مثله كمثل أي رجل رغم معاملته لها كأب أو عوض عن الأسرة وذلك لأن المبدأ غير شرعي وغير أخلاقي وغير سوى ولا مبرر له وليس له أي ضوابط أو شروط.

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