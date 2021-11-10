بالفيديو.. برنامج ريف: 5 خطوات لتغيير الحساب البنكي

الرياض - محمد عبدالله - حدد برنامج ريف، خطوات تغيير الحساب البنكي للمستفيدين.

أشار خلال فيديو نشره البرنامج عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن الخطوات تتمثل في: أولًا فتح موقع برنامج ريف ثم فتح معلومات الطلب وبعدها الضغط على كلمة تعديل وبعدها يتم إدخال رقم الآيبان وأخيرًا يتم الضغط على حفظ.

وبرنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة؛ حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.

وأوضحت منصة ريف، شروط الحصول على دعم الريف التي يجب أن تتوافر في المتقدمين والراغبين في التسجيل من الأسر المنتجة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

- أن يكون المتقدم سعودي / سعودية الجنسية.

- ألا يكون المتقدم / المتقدمة يعمل داخل أحد القطاعات الحكومية والخاصة.

- ألا يقل عمره عن 22 عامًا.

- أن يكون مشرفًا مباشرًا أو عاملًا على المهنة التي قام بالترشيح فيها خلال البرنامج.

- أن يكون محل إقامته داخل مكان المشروع.

- يجب ألا يتجاوز الراتب الخاص به عن ستة آلاف ريال سعودي.

- لا تتجاوز برامج دعم الريف عن ثلاثة برامج فقط.

- يجب أن تمتلك حسابًا بنكيًا.

خطوات التقديم على دعم ريف

وكان برنامج ريف، كشف آلية التسجيل للحصول دعم الريف الخاص بالأسر المنتجة، وذلك من خلال القيام باتباع الخطوات التالية:

- قم بالدخول على منصة ريف وذلك من خلال الضغطس على الرابط التالي (من هنا).

- من القائمة، اختر طلب الدعم.

- املأ كل البيانات الشخصية المطلوب إدخالها.

- انقر على كلمة تسجيل.

- قم بإدخال الحساب المصرفي التابع لك.

- اختر أحد البرامج الثلاثة الذي يقدمه دعم الريف.

- أدخل رمز التحقق لكي يتم إرسال رسالة تأكيدية على أنك الشخص الذي قام بالتقدم في الوقت الحالي.

- اضغط على أيقونة حفظ، وبعد ذلك يمكنك الاستعلام من آن إلى آخر عن نتيجة حصولك على الدعم الشهري.