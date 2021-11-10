نقل خدمات الوافد برقم الحدود.. «الموارد البشرية» توضح الخطوات والضوابط

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الثلاثاء، طريقة نقل خدمات الوافد برقم الحدود وشروطها.

وقالت الوزارة، إن الحصول على الخدمة غير متاح، لأي وافد لم يمض على وجوده في المملكة تسعين يوماً، أو لوافد قد أصدرت له إقامة سابقاً، كما أن تلك الخدمة تقدم لجميع أنواع المنشآت وفق شروط برنامج نطاقات، ويمكن أن يكون الوافد في منشأة قائمة أو تحت الإجراء، ويمكن الحصول على الخدمة من خلال الرابط (اضغط هنا)

جاء ذلك توضحيا من الوزارة لمستفيد تساءل – عبر تويتر – عن طلبه نقل عمالة داخل الرقم الموحد وإتمام ذلك عن طريق منصة «قوى» (التابعة للوزارة) وهل يطلب رسوم عند اكمال عملية النقل عن طريق خدمة مقيم.

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