مواطن يخترق أحد أنظمة الأجهزة الحكومية وسرقة عشرات الملايين.. ما القصة؟

الرياض - محمد عبدالله - خطط مواطن لاختراق الموقع الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، مستهدفا سرقة 39 مليون ريال.

تعود التفاصيل إلى قيام المواطن بتنفيذ الاختراق بتفعيل «مستخدم جديد»، بصلاحيات مكَّنته من الرجوع إلى أوامر صرف قديمة سبق صرفها وقام بإعادة صرفها بعد تعديل أرقام الحسابات البنكية ووضع أرقام الحسابات البنكية العائدة لمنشآت تجاريه مملوكة له.

وتبين أن المخترق كان يمتلك 4 منشآت مختلفة الأنشطة واستطاع من خلالها تحويل مبلغ وصل إلى 39 مليونًا و306 آلاف و991 ريالًا، بعملية سرقة كبرى، وظن المتهم أن جريمته بعيدة عن الأنظار، بينما تسبب موظف واحد في قلب مجريات الأحداث، وفق تقرير لقناة السعودية.

وبحسب التقرير فإن الاختراق ينقسم إلى نوعين؛ أحدهما خارجي يصعب السيطرة عليه قانونا، والآخر داخلي (يكون من داخل المؤسسة أو خارجها)، وهو محكوم بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وأنظمة التعاملات الإلكترونية وأنظمة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

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