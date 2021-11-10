ولي العهد يؤكد للكاظمي حرص المملكة على أمن العراق واستقراره

الرياض - محمد عبدالله - أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن استنكار المملكة لـ«الاعتداء الآثم» الذي تعرض له رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أجراه سمو ولي العهد لرئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، إن سمو ولي العهد، نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الكاظمي، وتهانيه بالسلامة والنجاة.

وأكد سمو ولي العهد حرص المملكة على أمن العراق واستقراره، وتضامنها مع العراق حكومةً وشعباً في مواجهة التحديات.