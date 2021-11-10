بالفيديو.. استشاري يوضح تفاصيل استخدام لقاح فايزر للأطفال وأبرز أعراضه الجانبية

الرياض - محمد عبدالله - كشف استشاري باطنية وأمراض معدية، علاء حسن علي، تفاصيل استخدام لقاح فايزر للفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة.

وأشار خلال لقاء مع برنامج ياهلا على قناة روتانا خليجية، إلى أنه سيتم إعطاء جرعتين لهذه الفئة بين كل جرعة والأخرى 3 أسابيع بمقدار أقل؛ حيث تكون ثلث حجم الجرعة التي تعطي للكبار، موضحًا أنه من المتوقع في غضون الشهرين القادمين أن يتم بدء التطعيم للأطفال.

وذكر أن أبرز الأعراض الجانبية الناتجة عن الحصول على لقاح فايز هى آلام في منطقة الحقنة وارتفاع في درجات الحرارة لافتًا إلى أنه نادرًا جدًا مايحدث التهاب في عضلات القلب.

وأعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، موافقتها على شمول الفئة العمرية التي يسمح لها بتلقي لقاح فايزر (BNT162b2) لتشمل الفئات العمرية من 5 - 11 عامًا في المملكة، بعد أن تقدمت شركة فايزر بطلب الموافقة والاعتماد من قبل الهيئة، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استخدامه لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم خمسة أعوام فما فوق.

وجاء قرار موافقة الهيئة على شمول الفئات العمرية المستهدفة باللقاح استنادًا على البيانات التي قدمتها الشركة أن اللقاح استوفى المتطلبات التنظيمية الخاصة، إذ تضمنت الدراسات السريرية والتقارير العملية لتقييم فاعلية وسلامة اللقاح لهذه الفئة العمرية.

وكانت الغذاء والدواء وافقت على تسجيل لقاح فايزر في المملكة بتاريخ 25 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 10 ديسمبر 2020م، بعد أن تقدمت شركة فايزر لطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.

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