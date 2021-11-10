«البيئة والزراعة» توضح شروط طلب إصدار سجل مربي

الرياض - محمد عبدالله - بينّت وزارة البيئة والمياه والزراعة، متطلبات واشتراطات وآلية تقديم المستفيد على طلب إصدار سجل مربي.

وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن هذه الخدمة تسمح للمواطنين غير المسجلين والحاصلين على بطاقات صحية بيطرية إلكترونية طلب إصدار سجل مربي إلكتروني جديد.

إصدار سجل مربي

وحددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الشروط الأساسية والضرورية والمتطلبات التي يجب توافرها في مقدم الطلب عند التقديم على طلب إصدار سجل مربي، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

- يجب أن يكون موقع الماشية ضمن نطاق العيادة البيطرية المحددة.

- يجب أن يتعهد صاحب الطلب بالإبلاغ الفوري عند الإصابة بالإمراض او النفوق المفاجئ للحيوانات.

- يجب أن يتعهد صاحب الطلب بتطبيق نظام الرفق بالحيوان المطبق في المملكة.

- لا يحق لصاحب الطلب الحصول على شهادة تعداد ماشية إلا بعد مضي ٦ أشهر على تاريخ إصدار البطاقة.

وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى أنه يمكن للراغبين في التقديم على طلب إصدار سجل مربي ممن تتوافر فيهم الشروط، التقديم على الخدمة من خلال الضغط على الرابط التالي مباشرة (من هنا).

سجل مربي.. آلية التقديم

وحددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، آلية وإجراءات الحصول على تقديم طلب خدمة إصدار سجل مربي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول إلى النظام (أو التسجيل في البوابة الإلكترونية إذا كان المستخدم غير مسجلًا)

- يتم تحديد الخدمة المراد تنفيذ طلب لها.

إدخال البيانات الشخصية وبيانات الإتصال.

إدخال معلومات البطاقة الصحية البيطرية إن وجدت.

إدخال بيانات الحيوانات.

تحديد أقرب جهه بيطرية له.

وشرحت الوزراة، مخطط مراحل سير طلب تقديم طلب خدمة إصدار سجل مربي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى النظام

- اختيار الغدمة المراد تنفيذ طلب بخصوصها

- الضغط على الإقرار بالموافقة والقبول للتعليمات والشروط الخاصة بالخدمة

- القيام بإدخال البيانات المطلوبة وتعبئة بيانات الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة.

- القيام بإرسال الطلب

- استلام ومراجعة الطلب من الجهة المختصة

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