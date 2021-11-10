4 فئات يحق لهم التقديم على معاش الضمان الاجتماعي.. «الموارد البشرية» توضح

الرياض - محمد عبدالله - حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الفئات التي يحق لها التقديم على معاش الضمان الاجتماعي.

وأوضحت الوزراة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن معاش الضمان الاجتماعي عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين (وأموال هذا البرنامج من الزكاة)، ويقتصر الانتفاع من هذا البرنامج على السعوديين المقيمين في المملكة إقامة دائمة ممن تتوافر فيهم الشروط المبيّنه في نظام الضمان الاجتماعي.

وأشارت وزارة الموارد البشرية إلى أنه يستثنى من شرط الجنسية المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملته التي لها أولاد منه، وكذلك أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي.

من يحق لهم معاش الضمان الاجتماعي؟

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الفئات التي لها يحق له التقديم على خدمة معاش الضمان عن طريق البوابة الإلكترونية.

وبينّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن معاش الضمان الاجتماعي يحق للسعوديين فقط من الفئات التالية، وهم:

من بلغ سن الشيخوخة سواء للذكر أو الأنثى

الأسرة غير المعيلة، وتشمل: المطلقة مع أبنائها، الأرملة مع أيتام، الأسرة المهجورة، الأسرة المعلقة، أسرة الغائب أو المفقود، أسرة المدمن على المخدرات.

المرأة بلا عائل وتشمل: المطلقة، الأرملة، المهجورة، المعلقة، زوجة الغائب أو المفقود، زوجة المدمن على المخدرات.

الأيتام وتشمل: يتيم متوفي الأب*، يتيمة متوفي الأب*، يتيم مجهول الأب/الأبوين، يتيمة مجهولة الأب/الأبوين

ونوهت الوزراة، بأنه يسمح لحاملي بطاقات التنقل التقديم على حيثية يتيم متوفي الأب وحيثية يتيمة متوفي الأب.

وأضافت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يستفيد من أحكام معاش الضمان الاجتماعي المعوقون، و الأرامل ذوات الأيتام، والأيتام ، ممن لا تتوافر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية ولديهم بطاقات تنقل، وذلك وفقاً للشروط التي تبينها لائحة الضمان الاجتماعي.

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال الدليل الإرشادي لمستخدم بوابة الخدمات الألكترونية لخدمات التنمية الاجتماعية، كيفية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي من خلال إتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول الى بوابة الخدمات الإلكترونية؛ حيث یقوم المستخدم بإدخال رقم الهویة وكلمة المرور

- اضغط على "دخول" للدخول على بوابة الخدمات الإلكترونیة.

- اضغط على بدء عملية تغيير رقم الجوال.

- سیقوم النظام بعرض صفحة البیانات الشخصیة.

- سيستعرض النظام صفحة العنوان والتواصل

- ادخل رقم الجوال الخاص به والضغط على زر التالي.

- سیقوم النظام بعرض صفحة بیانات الحساب البنكي.

- ستظهر صفحة الإفصاح عن الدخل.

- ستظهر صفحة الموافقة علي الشروط.

- اقرأ كل الشروط بتمعن.

- قم بالتأشیر علي أتعهد و أقر بما سبق واضغط على زر التالي.

- سيعرض النظام شاشة التحقق من رقم الجوال المدخل.

- سيقوم النظام بإرسال رمز التحقق إلى رقم الجوال المدخل.

- علبى المستفید إدخال رمز التحقق المكون من أربعة أرقام وتنفیذ العملیة الحسابیة.

- من ثم الضغط على زر تأكید.

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