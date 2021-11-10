5 آلاف شجرة طلح وسدر بالشمالية والشرقية

أنهت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، زراعة 3.800 شجرة، في المرحلة الأولى من حملة تشجير المحمية في موقع لينة، بمنطقة الحدود الشمالية بسواعد المتطوعين، وتعاون عدد من الجهات المختلفة، حيث زُرِع شجر الطلح، والسدر البري، وغيرهما.

وتقع المحمية في الجزء الشمالي الشرقي من المملكة، وتعد ثاني محمية من ناحية المساحة التي تبلغ 91 ألف كيلومتر.

سلسلة حملات

وواصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، فعاليات حملة تشجير، بزراعة أكثر من 1450 شتلة من طلح وسدر، بمحافظة الخفجي، وذلك ضمن سلسلة من الحملات، التي ينفذها الفرع بعنوان «ساهم في التشجير وكن جزءاً من التغيير لنجعلها خضراء».

حماية البيئة

وأوضح مدير عام الفرع، المهندس عامر المطيري، أن الحملة التي شارك فيها أكثر من 40 متطوعاً، تهدف إلى الإسهام في تفعيل دور المملكة في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة، ودور الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات التطوعية وأفراد المجتمع، داعياً الجميع للمشاركة في مثل هذه المبادرات التطوعية عبر التسجيل في المنصة الوطنية للعمل التطوعي.