محمد بن مسعود - الدمام - ورد للتو : بيان جديد للحوثيين بشأن اخر المستجدات في مأرب (تفاصيل)

أعلنت قوات الحوثي ، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، عن حصيلة الضربات التي تلقتها خلال الساعات الماضية في مختلف الجبهات القتالية بمحافظة مأرب (شرقي اليمن).

وقالت في بيان إن طيران التحالف، استهدف بأكثر من عشرين غارة جوية مواقع عسكرية وتجمعات لقوات الحوثي في مديريات الجوبة وصرواح ومدغل بمأرب.

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وأوضحت أن طيران التحالف استهدف بنحو 13 غارة تعزيزات عسكرية وتجمعات لقوات الحوثي في مديرية الجوبة جنوبي مأرب.

كما استهدف طيران التحالف بنحو ثمان غارات جوية مواقع عسكرية وتجمعات لقوات الحوثي في مديريتي صرواح ومدغل شمال غرب مأرب.

‏وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي تنفيذ (30) عملية استهداف لآليات وعناصر القوات الحوثية في صرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأكد التحالف ‏أن عمليات الاستهداف شملت تدمير (22) من الآليات العسكرية وموقع تخزين أسلحة وذخائر والقضاء على (110) من عناصر قوات الحوثي.