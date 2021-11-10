محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : أول تعليق لصنعاء عن انفجار عبوة ناسفة في عدن وتوجيه رساله هامة لأبناء عدن (التفاصيل)

علق نائب وزير الخارجية، الإستاذ حسين العزي، فجر اليوم الأربعاء، عن الجريمة التي حدثت في عدن.

وقال حسين العزي في تغريدةله على تويتر، أعمال إرهابية وقتل وخطف وانتهاكات بالجملة وجرائم مروعة تسجل ضد مجهول.

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وأضاف العزي: مؤسفٌ ومؤلمٌ ومُدان كل ما يعيشه إخوتنا المواطنون في عموم المناطق المحتلة من خوف ورعب كبيرين .

واختتم العزي تغريدته بقوله: ونقول لكل الأهل هناك والله انه ليؤلمنا كل مايؤلكم ولكن حال بيننا وبين حمايتكم مرتزقة أوغاد فصبر جميل والله المستعان.