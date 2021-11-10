محمد بن مسعود - الدمام - عـاجل : أول تصريح للإمارات بشأن عدن فرار القوات السعودية

علق السياسي الإماراتي خلفان الكعبي على بيان المجلس الانتقالي الجنوبي والذي حمل فيه حزب الإخوان مسؤولية تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية في المحافظات المحررة.

جاء ذلك عقب مغادرة القوات السعودية العاصمة عدن.

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وقال الكعبي في تغريدة على موقع “تويتر” : من حق الجنوب العربي العيش بأمن وأمان واستقرار والاستفاده من ثرواته.

واضاف : على الشرعيه ان تحرر الشمال بعد ان سلمته وتقاعست وتآمرت على تسليم ما تم تحريره.

وأصدر المجلس الانتقالي الجنوبي مساء اليوم بيانا رحب فيه بالمساعي الامريكية والاممية لاحياء السلام في اليمن ,داعياً الى الزام الشرعية بسرعة تنفيذ اتفاق الرياض مؤكدا بان قيادة المجلس لن تقبل بان ان تكون مشاركتها في حكومة المناصفة اداة لتركيع وتجويع شعبنا واذلاله وفرض العقاب الجماعي عليه, وسنضطر الى اتخاذ موقف من استمرار مشاركتنا في هذه الحكومة.

وكانت القوات السعودية غادرت اليوم العاصمة عدن بعد اسابيع من مغادرتها معسكر العلم في محافظة شبوة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قاعدة العند العسكرية “ماهر الحالمي”، الثلاثاء، إن القوات السعودية غادرت عدن.

وأكد الحالمي، على حسابه في الفيسبوك، أن القوات السعودية قامت بإخلاء معسكرها في مدينة البريقة بمحافظة عدن بعد أن غادرت نصف القوة يوم الاثنين.

ووفقاً لمصادر محلية فقد وصلت سفينة سعودية إلى ميناء الزيت وتم شحن الآليات العسكرية وأبحرت عائدة إلى المملكة.