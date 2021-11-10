محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : الجبواني يؤكد كارثة مرتقبة عقب الإنسحابات الأخيرة للقوات السعودية ويكشف عن الهدف :”استعدوا للمعركة الدامية “
علق وزير النقل السابق في الشرعية صالح الجبواني على انسحاب القوات السعودية من مقرها الواقع في البريقة بالعاصمة عدن ، اليوم الثلاثاء .
وقال الجبواني، في تغريدة على تويتر رصدها اليمن السعيد ، إن هناك استعدادات لإطلاق الرصاصة الأولى لبدء المعركة الدامية في اليمن.
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وأوضح الجبواني بأنه بعد سحب القوات السعودية، سيتم إطلاق الرصاصة الأولى لمعركة تقسيم اليمن، مؤكدا أن الإستعدادات لهذه المعركة، تجري على قدم وساق ، مشيرًا إلى أن المشروع التقسيمي؛ الذي تسعى القوى الإقليمية والدولية لتنفيذه في اليمن؛ ستباركة الحكومة في الأخير كأمر واقع لتضفي عليه الشرعية.
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