محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : الجبواني يؤكد كارثة مرتقبة عقب الإنسحابات الأخيرة للقوات السعودية ويكشف عن الهدف :”استعدوا للمعركة الدامية “

علق وزير النقل السابق في الشرعية صالح الجبواني على انسحاب القوات السعودية من مقرها الواقع في البريقة بالعاصمة عدن ، اليوم الثلاثاء .

وقال الجبواني، في تغريدة على تويتر رصدها اليمن السعيد ، إن هناك استعدادات لإطلاق الرصاصة الأولى لبدء المعركة الدامية في اليمن.

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وأوضح الجبواني بأنه بعد سحب القوات السعودية، سيتم إطلاق الرصاصة الأولى لمعركة تقسيم اليمن، مؤكدا أن الإستعدادات لهذه المعركة، تجري على قدم وساق ، مشيرًا إلى أن المشروع التقسيمي؛ الذي تسعى القوى الإقليمية والدولية لتنفيذه في اليمن؛ ستباركة الحكومة في الأخير كأمر واقع لتضفي عليه الشرعية.