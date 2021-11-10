محمد بن مسعود - الدمام - لمرضى السكر.. غذاء يساعد على خفض مستويات السكر في الدم بسرعة وفعالية عالية

أفادت الطبيبة سارة برايور، بأن نبات الثوم يعتبر غذاء يساعد على خفض مستويات السكر في الدم بسرعة كبيرة وفعالية عالية ويمكن أن تستخدم للأشخاص الذين يعانون من مرض السكر.



ووفقًا للطبيبة، فإن الثوم يحتوي على مركب يسمى أجوين، والذي يساعد على خفض مستويات السكر في الدم بنسبة 25 في المائة، وفقا لـ (سبوتنيك).

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يشار إلى أن فصين من الثوم يمكن أن يساعدا أيضًا في خفض نسبة الكوليسترول السيئ وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية بشكل كبير.

لا يشترط أن يؤكل الثوم في صورته النقية يمكنك استخدامه في صورة زيت الثوم الذي يضاف إلى الطعام على هذا النحو، فإنه يزيد أيضًا بشكل فعال من امتصاص الجلوكوز.

وجدت دراسة حديثة أن زيت الثوم يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم ويقلل من فقدان البروتين عبر الكلى، وهو نتيجة شائعة لمرض السكري. نُشرت الدراسة الأكثر شمولاً للعلاقة بين استهلاك الثوم وسكر الدم في مجلة Food & Nutrition Research.