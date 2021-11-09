محمد بن مسعود - الدمام - هنأت المملكة العربية السعودية، رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على سلامته ونجاته من محاولة الاغتيال التي تعرض لها، واصفة الواقعة بـ”الاعتداء الآثم”. يتبع…

كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد السعودي يستنكر محاولة اغتيال الكاظمي ويؤكد تضامن بلاده مع العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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