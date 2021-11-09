أمير حائل يستقبل مدير “الموارد البشرية” بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم الثلاثاء، مدير عام ‏فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح العياد ورئيس مجلس إدارة جمعية سفانة الخيرية ‏للخدمات الصحية بحائل إبراهيم التويجري.

ونوّه سموه خلال الاستقبال بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده ‏الأمين – حفظهما الله – للجمعيات الصحية والخيرية بمتابعة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, ‏مؤكداً أهمية دعم الجهود القائمة من الجمعية ومواصلة رسالتها السامية لخدمة المستفيدين.‏

واطّلع سموه على عرضٍ مرئي لبرامج وأنشطة الجمعية التي قدمتها خلال الفترة الماضية لخدمة المجتمع بكافة ‏أطيافه وكذلك مستهدفات الجمعية خلال العام القادم.