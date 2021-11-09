استشاري نفسي يحذر من «شهرة» تقود إلى الانتحار

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري الطب النفسي د. طارق الحبيب، بروفسور طارق الحبيب، إن الشهرة تقود أحيانا إلى الانتحار، وأنصح «أهل سناب» أن تكون الشهرة لديهم نتيجة بلا هدف.

وأضاف، الحبيب خلال لقائه في برنامج يا هلا، المذاع على قناة روتانا خليجية، أن الشهرة إذا كانت ذات قيمة وذات معنى كبير فإنها قد تؤدي إلى إسعاد صاحبها.

واستطرد، لو أن ذلك الشخص المشهور يعاني من اكتئاب قد يدفعه ذلك إلى الانتحار لأن للواراثة والاستعداد الجيني دور في ذلك، مشيرًا إلى أن الشهر قد تكون نتيجة أو هدفً.

واستكمل، في حال صارت الشهرة هدفا فإن الشخص يشكل نفسه من أجلها فتصبح الأمور بالنسبه له كما لو كانت «قص ولزق»، أما لو كانت الشهرة نتيجة فإن الإنسان في تلك الحالة يتحرك مع المعلومة وفق تخصصه.

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