مناقصة لوزارة النقل.. قصة اتفاق سري لترسية مشروعات مقابل 76 مليون ريال

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وقائع قضية رشوة في إحدى مناقصات وزارة النقل، عن طلب مبالغ مالية وصلت إلى 76 مليون ريال، مقابل ترسية مشروعات عبر اتفاقات سرية.

تعود التفاصيل، إلى طرح مناقصة لوزارة النقل بشأن مشاريع تخص تنفيذ الطرق وتم رصد مبالغ مالية وعمولات بالملايين كرشاوى مقابل ترسية مشروع نقل ومشروع آخر تابع لإحدى الوزارت عبر اتفاقات سرية.

تم إعلان مناقصة وزارة النقل لجميع الشركات للتقديم عليها وفق الشروط المطلوبة، وقام أحد مالكي الشركات المتخصصة بالتقديم على المناقصة والاتصال بالموظفين الحكوميين المعنيين بهذا الأمر، إلا أن أحدهم طلب اجتماعا مع مالك الشركة خارج المكاتب الرسمية.

طلب الموظف منه رشوة مليون ريال ووعده بترسية مشروع آخر تابع لوزارة أخرى في حال دفع 7 ملايين ريال فضلا عن عمولات لمهندسيين واستشاريين قدرها 50 مليون ريال (تم الاتفاق على دفعها لاحقا)، ورغم ذلك كان الربح مجزيا والمشاريع كبيرة مما أغرى صاحب الشركة بقبول العرض إلا أنه اتخذ قرارا مصيريا (بالإبلاغ).

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