«النقل» تعدد فوائد قرار تخفيض الحد الأعلى لشاحنات النقل الثقيل المستوردة

الرياض - محمد عبدالله - عددت الهيئة العامة للنقل، فوائد موافقة مجلس الوزراء على قرار تخفيض الحد الأعلى لشاحنات النقل الثقيل المستوردة.

وشاركت الهيئة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف"، أوضحت من خلاله فوائد تطبيق القرار.

فوائد تخفيض الحد الأعلى للنقل الثقيل

وأوضحت الهيئة العامة للنقل، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تخفيض الحد الأعلى لشاحنات النقل الثقيل المستوردة، سيساهم في تحقيق النتائج التالية:

- رفع مستوى السلامة على الطرق

- تقليل التلوث البيئي والانبعاثات الكربونية

- تقليل معدل استهلاك الوقود

- مساواة النقل الخاص بالنقل العام

- رفع كفاءة وتنافسية أسطول النقل

- انخفاض تكاليف التشغيل والصيانة

وأوضحت الهيئة، أن هذا القرار يطبق على جميع الشاحنات المستوردة إلى المملكة العربية السعودية والمخصصة لنفل البضائع.

وأشارت النقل، إلى أن قرار تخفيض الحد الأعلى لشاحنات النقل الثقيل المستوردة يشمل القاطرات والمقطورات وأنصاف المقطورات التي يزيد وزنها الإجمالي على ٥.٣ أطنان.

قرار تخفيض الحد الأعلى للشاحنات الثقيلة

يذكر أنه قد وافق مجلس الوزراء في جليته التي عقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، على قيام الهيئة العامة للنقل بتخفيض الحد الأعلى لموديلات جميع أنواع شاحنات النقل الثقيل المخصصة لنقل البضائع.

كما شمل قرار مجلس الوزراء، كذلك القاطرات والمقطورات وأنصاف المقطروات التي يزيد وزنها الإجمالي على 3.5 أطنان المستوردة إلى المملكة العربية السعودية من 10 سنوات إلى 5 سنوات من سنة الصنع، ويكون احتساب الموديل من بداية شهر يناير من سنة الصنع، وأن يعمل بذلك بعد ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.

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