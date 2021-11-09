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فهد الجلاجل يشيد بقرار مجلس الوزراء: يعزز مبدأ «الصحة في كل السياسات»

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الرياض - محمد عبدالله - أشاد وزير الصحة فهد الجلاجل، بقرار مجلس الوزراء اليوم بإضافة الآثار الصحية ضمن الآثار المطلوب مراعاتها عند سن الأنظمة واللوائح.

وقال وزير الصحة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه امتداداً لموافقة خادم الحرمين الشريفين بأن تكون الصحة العامة أولوية في جميع التشريعات لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن قرار مجلس الوزراء اليوم يأتي تعزيزا لمبدأ «الصحة في كل السياسات».

وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، أقر اليوم تعديل الفقرة (2/ب) من البند (أولاً) من الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30/11/1438هـ، بإضافة الآثار الصحية ضمن الآثار المطلوب بيانها وفقًا لتلك الفقرة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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