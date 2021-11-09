القبض على 4 مخالفين بمكة سطوًا على محال تجارية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، الثلاثاء، القبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ارتكبوا حوادث سطو على محال تجارية بكسر أبوابها الخارجية وسرقتها.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية المختصة من القبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ارتكبوا حوادث سطو على محال تجارية بكسر أبوابها الخارجية وسرقتها.

وأكد متحدث شرطة مكة، أنه جرى إيقافهم واتخاذ بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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