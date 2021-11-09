قبل أن تغرد عن حالة الطقس.. «متحدث الأرصاد» يكشف عقوبات مخالفي النظام: تصل لمليوني ريال

الرياض - محمد عبدالله - كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، عن العقوبات التي توقع على المخالفين للنظام.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ياهلا على قناة «روتانا خليجية» إن أي شخص أو أي جهة من خارج المركز الوطني للأرصاد تقوم بتقديم معلومات عن الطقس تعد مخالفة .

وأضاف أن العقوبات كحد أعلى قد تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة 2مليون ريال لافتًا إلى ان هذه العقوبات تفسرها اللوائح التنفيذية وهناك لجان تكون للتصديق على هذه المخالفات والعقوبات.

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