«الصحة»: الجرعة التنشيطية مهمة لكبار السن لسببين

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة، الثلاثاء، أن كبار السن من الفئات أصحاب الخطورة العالية للإصابة بعدوى كورونا، مشيرة إلى أن الجرعة التنشيطية ضرورية لتعزيز مناعتهم.

وقالت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الجرعة التنشيطية مهمة لكبار السن، لسببين أولهما، أن فرص تضررهم من الإصابة أعلى، مشيرة إلى أن السبب الثاني يتمثل في أن نزول المناعة لديهم أعلى.

وأكدت وزارة الصحة، أهمية تلقي الجرعة التنشيطية من اللقاح لمن مضى على جرعته الثانية 6 أشهر، وذلك للوقاية من الفيروس.

وقالت «الصحة»: «لأن المناعة ينبغي أن تبقى دومًا في مستويات مرتفعة ضد الفيروسات، بادر بأخذ الجرعة التنشيطية وذلك لمن مضى على جرعته الثانية (6) أشهر من الفئة العمرية (18) عام وأكثر، لتساهم في حمايتك بإذن الله».

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