لجنة مكافحة التبغ تكشف عن آثار «مدمرة» للتدخين على النساء

الرياض - محمد عبدالله - وجهت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، تحذيرًا هامًا من أضرار ومخاطر التدخين ومنتجات التبغ خاصة على النساء.

وأوضحت اللجنة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن النساء يقلعن عن التدخين بصعوبة أكثر من الرجال، مشيرة إلى أن طبيعة جسم النساء تختلف عن الرجال حيث إن قلة مادة النيكوتين بالدم تجعل المرأه أكثر عصبية.

وأضافت لجنة مكافحة التبغ، أنه تقل ثقتها بنجاح العلاج للتخلص من التدخين إضافة إلى تراجع قدرة التركيز أو الراحة وتعكر المزاج، وتصل نسبة تلك الحالة بصفوف المدخنات إلى 83% في حين يستطيع الرجال التخلص من هذه العادة عبر طرق عديدة وبعصبية أقل وتصل النسبة 26%.

أضرار التبغ على النساء

وحددت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، التأثيرات الضارة لتعاطي التبغ تتضمن ازدياد انتشار النوبات القلبية والإصابات بالسكتة الدماغية والسرطانات وأمراض الجهاز التنفسي بين النساء على سبيل المثال:

- النساء المدخنات لديهن احتمال كبير للإصابة بسرطانات الرئة والفم والبلعوم والمريء والحنجرة والمثانة والبنكرياس والكلية وعنق الرحم، و أيضا اللوكيميا وسرطان الثدي.

- احتمال تطور سرطان الرئة هو 13 مرة أكثر عند النساء المدخنات حاليا بالمقارنة مع غيرهن من غير المدخنات، النساء المدخنات يتطور لديهن سرطان الرئة أكثر من الرجال المدخنين حتى بمستويات قليلة من التدخين.

- التدخين هو سبب رئيسي للإصابة بأمراض القلب عند النساء، وهو أعلى بين النساء اللواتي يستخدمن مانعات الحمل الفموية، النساء المدخنات لديهن احتمالية تطور أمراض القلب الإكليلية أكثر بمرتين من النساء غير المدخنات.

- النساء المدخنات لديهن احتمال كبير للإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن، متضمنا التهاب القصبات والانتفاخ الرئوي.

- النساء المدخنات اللواتي دخلن في سن اليأس عندهن كثافة العظام منخفضة و عندهن احتمال الإصابة بهشاشة العظام وكسر عظام الحوض.

- تأثير ضار على الجلد، حيث توصلت دراسة لتأثير التدخين على رطوبة الجلد عند النساء أن المدخنات لأكثر من 10 سجائر يومياً تسوء لديهم رطوبة الجلد مقارنة بغير المدخنات.

- الدراسات الحديثة أوضحت وجود علاقة مهمة بين التدخين وحب الشباب، كما أثبتت الدراسات أن المدخنات أكثر عرضة للإصابة بالصدفية من غير المدخنات وأكثر عرضة لتطور الحالات الشديدة من الصدفية.

- تأثير غير صحي على العينين حيث يؤدي غاز أول أكسيد الكربون المرتفع في الدم عند المدخنين إلى إعاقة التروية الدموية لمنطقة حول العينين الحساسة فيؤثر على تجددها مما يسيء جماليا للمرأة الباحثة عن الكمال الجمالي.

- تأثير التدخين لا يقتصر على ماحول العينين بل يمتد إلى ماهو أعمق فسرعان مايبهت بريق العينين بسبب ضعف إفراز الدمع و التخريش المحدث بالدخان المتصاعد.

- تتأثر رموش العينين بالحرارة وتصاب العين بالتهابات متكررة في الملتحمة وجفاف الأجفان.

- النساء اللواتي يدخن هن أكثر معاناة من نقص الخصوبة وتأخر الحمل، كما أن لتعاطي التبغ تأثيرا سلبيا على خصوبة الرجال و على القدرة الجنسية.

- النساء اللواتي يدخن هن أكثر تعرضا للمشاكل المتعلقة بالطمث متضمنة فترات من الألم ونزف غير منتظم وفقدان الفترات وبلوغ سن اليأس مبكرا.

تزايد تعاطي التبغ بين النساء

وأصبحت النساء أهدافا لشركات التبغ وبشكل متزايد وخصوصا في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث يعتمد تسويق التبغ على الترويج إلى تصديق فكرة أن التدخين هو موضة وهو يحافظ على النحافة بالنسبة للنساء وأن تعاطي التبغ هو رمز لتحرر النساء ولعدم الاعتماد على الغير.

وأشارت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، إلى أن تعاطي التبغ من قبل النساء في بعض البلدان أصبح أكثر تقبلا من الناحية الاجتماعية كونه تغيير في المعايير الثقافية.

كما أن النساء أصبحن أكثر إدمانا على النيكوتين من الرجال ويرين أن الإقلاع عن التدخين هو أمر بالغ الصعوبة أكثر من الرجال بسبب فقدان الدعم الاجتماعي والخوف من زيادة الوزن وبسبب الاعتقاد أن تعاطي التبغ يقي من الضغوط.

وأوضحت لجنة مكافحة التبغ، أن الدراسات الحديثة أكدت أن الأشخاص الذين يدخنون عددا قليلا من السجائر وحتى اولئك الذين لا يقومون بسحب دخانها إلى رئاتهم إنما يدمرون صحتهم بصورة أكثر خطورة مما كان يعتقد وخاصة بالنسبة للنساء.

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