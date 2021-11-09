ما الإجراءات المطلوبة لتعديل مهنة موظف القطاع الخاص؟.. «الأحوال المدنية» توضح

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الثلاثاء، عن الإجراءات المطلوبة لتعديل مهنة الموظف بالقطاع الخاص.

وقالت الوكالة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع تويتر، إن المستفيد يمكنه مراجعة اقرب مكتب وإحضار خطاب حديث من جهة العمل موقع ومختوم.

جاء ذلك ردًا على استفسار ورد للوكالة، قال فيه أحد المستفيدين: لو كنت موظفا في القطاع الخاص وأردت تعديل المهنة بالأحوال المدنية ما المسمى المناسب؟

وكان وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أكَّد أنَّ الوزارة تقدم جميع مهماتها في إطار تحقيق برامج رؤية المملكة 2030، ومن ذلك تحقيق التحول الرقمي في إجراءاتها وخدماتها كافة، وتمكين جميع شركائها من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد من الوصول إلى البيانات والخدمات بشكل رقمي آمن، مشيرًا إلى أن المملكة حرصت على تبني التحول الرقمي الحكومي، لتتوالى الإنجازات في مجال التقنية بشكل غير مسبوق في سبيل الوصول إلى الحكومة الذكية.

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