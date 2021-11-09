بالفيديو.. أخصائية توضح الآثار «السلبية» على الفتيات من الدخول بعلاقة «الشوقر دادي»

الرياض - محمد عبدالله - كشفت الأخصائية النفسية روان حبال، اليوم الأربعاء، بعض الآثار النفسية السلبية على الفتيات من الدخول علاقة «الشوقر دادي».

وقالت روان حبال، خلال لقائها مع برنامج «ياهلا» المذاع عبر فضائية «روتانا خليجية»، إن الشوجر دادي هو مصطلح عام 1917 في المجتمع الغربي وهناك العلاقة واضحة وصريحة وقائمة على عقد في المحكمة ولكن في المجتمع العربي بنسبة 90% ولكن ليس بها أي ضوابط قانونية.

وأوضحت أن الآثار النفسية السلبية على الفتيات بينها الاكتئاب، والصدمات والفراغ العاطفي والوجودي وتخرج من العلاقة بشعور عدم الاستفادة من أي شيء وعمر ضائع فقط، والفشل وخيبة الأمل وتكتشف أنه مثله كمثل أي رجل رغم معاملته لها كأب أو عوض عن الأسرة وذلك لأن المبدأ غير شرعي وغير أخلاقي وغير سوى ولا مبرر له وليس له أي ضوابط أو شروط.

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