رئيس هيئة المراجعين والمحاسبين نائباً لرئيس الفريق الحكومي الدولي المعنيّ بمعايير المحاسبة

الرياض - محمد عبدالله - اختار الفريق الحكومي الدولي المعني بمعايير المحاسبة والإبلاغ "ISAR"، والذي يعمل تحت مظلة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "UNCTAD"، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس نائبًا لرئيس للدورة الثامنة والثلاثين للفريق.

من جانبه، أعرب الدكتور المغامس عن سعادته بهذا الاختيار، مشيراً إلى أن اختيار المملكة نائباً لرئيس الفريق يعكس المستوى الممتاز الذي وصلت إليه المهنة في المملكة، وما تتمتع به الهيئة من خبرة مهنية في مجال المعايير الدولية.

يذكر أنَّ الفريق يهدف إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية في العالم وتشجيع إصدار تقارير الإفصاح عن التزام المنشآت التجارية بأهداف التنمية المستدامة "SDGs".