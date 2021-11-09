تبدأ الاثنين وتنتهي الجمعة.. «الأرصاد»: أمطار على 6 مناطق الأسبوع القادم

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، إن عددا من مناطق المملكة (وتحديدا الشمالية والوسطى) تتأثر بحالة مطرية تبدأ يوم الاثنين وحتى يوم الجمعة.

وتوقع القحطاني، في تصريحات لقناة «الإخبارية»، انحفاضا في درجات الحرارة على معظم المناطق خاصة في الفترة المسائية، بشكل تدريجي.

وأشار إلى أن الأمطار المتوقعة تكون من غزيرة في بعض المناطق إلى خفيفة لمتوسطة في مناطق أخرى.

وتشمل المناطق المتأثرة: تبوك و المدينة المنورة ومكة المكرمة، وأجراء من مناطق الجوف، والحدود الشمالية وحائل.

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