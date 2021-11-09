هرب للمخدرات من المشاكل.. قصة سعودي أعاده صديق سوء للسجن بعد ضبطهما متلبسين بالسرقة

الرياض - محمد عبدالله - حوله إلى مدمن ومروج مخدرات.. قصة سعودي روى أحد المتهمين قصة مأساته مع المخدرات والجريمة، بعد حولته إلى مدمن ومروج لها وتسبب صديق سوء في إعادته للسجن.

وقال المتهم الذي يدعى «أبوسلطان»، كنت ابنا لأبي من زوجته الثانية، وما أن رحل وأنا في سن صغيرة حتى دبَّت الخلافات داخل الأسرة بشأن الميراث، وكانت النتيجة لجوئي إلى الإدمان.

وأكمل، أنهيت دراستي بأحد المعاهد وحصلت على وظيفة؛ بينما كان ترويج المخدرات بالنسبة لي «وظيفة ثانية»، وبدأت ترويج المادة التي أتعاطها إلى أن تم القبض والحكم علي بالسجن لمدة عام ونصف العام، وفق قناة «السعودية».

واستكمل، بعد الخروج من السجن والحصول على وظيفة عرض على صديقي العمل معه للحصول على المال، لأساعده بالعمل سائقا في نشاطه الإجرامي ومارسنا السرقة لعدة محال وتكررت الجرائم على مدار عام.

وواصل المتهم، تم القبض على صديقي في جريمة سرقة فردية، ثم تم القبض علي وحكم علي بالسجن ثمانية أعوام، ولما تم عرض الحالة على الإخصائيين النفسيين، عرفت كيف يغيريون الأفكار السلبية.

اقرا أيضا:

النيابة العامة: حكم ابتدائي بالسجن سنة ونصف لمتهم ظهر في مقطع فيديو وهو يتحرش بامرأة