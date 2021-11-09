1342 رخصة بناء بجدة

أصدرت أمانة جدة 1342 رخصة بناء خلال الأشهر الثلاث الأولى لعام 1443، وبلغ عدد المعاملات الواردة 4536 معاملة وبلغ عدد المعاملات المرفوضة 1666 معاملة، وذلك بحسب إحصائيات أمانة جدة. كما بلغ عدد المعاملات الواردة خلال شهر محرم 2253 معاملة، بينما بلغ عدد المعاملات المرفوضة 866 معاملة بنسبة 38%، وإجمالي عدد الرخص الصادرة لشهر محرم 694 رخصة، فيما بلغ عدد المعاملات الواردة لشهر صفر 366 معاملة، والمرفوضة 121 معاملة بنسبة 33%.



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