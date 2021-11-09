مبادرة لمعالجة تعثر قطاع المقاهي

وأشاد بجهود أعضاء مجلس شباب المنطقة وتعاونهم المستمر مع الجهات الداعمة لبرامج ومشاريع الشباب بالمنطقة، متطلعًا لاستفادة رواد الأعمال من هذا الدعم وتمكينهم من النجاح في مشاريعهم.
كما ثمن أمين مجلس شباب المنطقة الدكتور جمال الرويضي الدعم المالي المقدم للمقترضين في قطاع المقاهي غير المسترد من رجال الأعمال.
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