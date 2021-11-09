25 مليونا لمشروعات بلدية

دشّن أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في مقر أمانة المنطقة، عددا من المشروعات البلدية الهادفة لأنسنة المدن ورفع مستوى جودة الحياة، بحضور أمين المنطقة، المهندس عبدالله دلبوح، ووكلاء الأمانة.

وأوضح أمين منطقة نجران أن المشروعات تبلغ تكلفتها الإجمالية 25 مليون ريال، وتشمل 11 حديقة في أحياء «الفهد والمخيم والخالدية»، وممشى مجمع الملاعب في حي الفهد، وممشى حي الشرفة.