ضبط 4 مقيمين ارتكبوا جرائم سطو على محال تجارية

مبادرة لمعالجة تعثر قطاع المقاهي دشن أمير منطقة حائل رئيس مجلس شباب المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد، أمس، مبادرته لمعالجة تعثر بعض المقترضين في قطاع المقاهي.وأشاد... حائل: دوت الخليج حائل: دوت الخليج 04 ربيع الثاني 1443 هـ 04 ربيع الثاني 1443 هـ

عزبة تنقذ مفقودا في الصحراء أنقذ موقع عزبة حلال بمنطقة القصيم مفقودًا في الصحراء بعد أن تلقى فريق إنجاد للبحث والإنقاذ بلاغًا عن ضياعه في البرية بالقرب من... نجران: قاسم الكستبان نجران: قاسم الكستبان 04 ربيع الثاني 1443 هـ 04 ربيع الثاني 1443 هـ

أطول خط دائري بالسعودية يحيط بالأحساء دشنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية منتصف الشهر الماضي الطريق الدائري بالأحساء بطول 103 كم، الذي يشمل تنفيذ 11 تقاطعا، و 26 جسراً، مما... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 04 ربيع الثاني 1443 هـ 04 ربيع الثاني 1443 هـ

فتح باب القبول في الكلية التقنية للبنات بالرياض أعلنت الكلية التقنية للبنات بالرياض فتح باب القبول والتسجيل في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس المسائي، للفصل التدريبي الثاني من... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 04 ربيع الثاني 1443 هـ 04 ربيع الثاني 1443 هـ

إحباط تهريب 1080 كيلوجراما من الحشيش في 4 مناطق أعلنت مكافحة المخدرات عن إحباط محاولات لتهريب (1.080) طن من مادة الحشيش المخدر، و(269512) قرص إمفيتامين مخدر، و(69.3) طن من مادة القات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 04 ربيع الثاني 1443 هـ 04 ربيع الثاني 1443 هـ

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