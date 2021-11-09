“الشورى” لوزارة الرياضة: نطالب بتقديم نقل تلفزيوني يليق بأقوى دوري عربي

محمد بن مسعود - الدمام - وسط تقديم عدد من الأعضاء بعض التوصيات وأبرزها نبذ التعصب الرياضي

ناقش مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1441 – 1442هـ، وسط تقديم عدد من الأعضاء بعض التوصيات والمطالب.

وتفصيلاً طالب الدكتور سلطان آل فارح وزارة الرياضة بتقديم نقل تلفزيوني يليق بأقوى دوري عربي ،وتقديم خدمة يستحقها المشاهد، مطالباً بأهمية توضيح أكثر شمولية لإيرادات الهيئة واستثماراتها في المجال الرياضي.

في حين طالب عضو الشورى عبدالله آل طاوي وزارة الرياضة بتفعيل دور الرقابة المستمرة من قبلها لجميع الأندية، أو تعيين مكاتب محاسبية لمتابعة سير العمل في الأندية.

فيما طالبت الدكتورة عائشة عريشي وزارة الرياضة بالاهتمام بالتوزيع الجغرافي للمنشآت الرياضية بجميع مناطق المملكة بما في ذلك المدن الصغيرة والقرى، ودعم هواة رياضة ركوب الدراجات الهوائية والكهربائية بتهيئة الأماكن المخصصة بالتنسيق مع أمانات المناطق.

من جانبه دعا سعد العتيبي وزارة الرياضة لرفع مستوى وعي أفراد المجتمع بأهمية الرياضة، وجعل ممارستها نمط حياة، باعتبارها ضرورة حتمية للصحة، والعمل على إعداد البرامج الهادفة إلى ترسيخها، داعياً إلى تأهيل المرافق الحكومية الحالية، والمستقبلية للاستفادة منها في ممارسة الرياضة المجتمعية.

فيما دعت الدكتورة أميرة الجعفري وزارة الرياضة بضرورة استكمال تطبيق برنامج الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع منشآت الوزارة الحالية والمستقبلية.

في المقابل طالبت الدكتورة عائشة زكري وزارة الرياضية بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي استحداث خدمة في تطبيق توكلنا أو تطبيق صحتي تحدد الأنشطة الرياضية المسموح بها للفرد من واقع السجل الطبي له ولأسرته.

ولم تتوقف مطالبات الشورى عند هذا الشأن بل امتدت لتشمل علاقة وزارة الرياضة بوزارة التعليم، حيث طالب الدكتور ناصر طيران وزارة الرياضة بالتنسيق مع وزارة التعليم والجهات التعليمية والتدريبية للعمل على استحداث برامج علمية رياضية وتطوير ومراجعة البرامج الحالية ومخرجاتها بما يوائم حاجات ومتطلبات سوق العمل المعاصر ووفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

ودعا الدكتور صالح الشمراني وزارة الرياضة للعمل مع الجهات ذات العلاقة كوزارة التعليم ووزارة الإعلام لتعزيز المواطنة والانتماء والروح الرياضية، والتأكيد على أن الرياضة هي رسالة محبة وتسامح وسلام، بمبادرات وبرامج لمحاربة ظاهرة التعصب ونبذه سواء في الملاعب أو البرامج الرياضية.