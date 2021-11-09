الأمطار تتواصل على الطائف.. والبرد يزيد لانخفاض درجات الحرارة

محمد بن مسعود - الدمام - 09 نوفمبر 2021 – 4 ربيع الآخر 1443 09:52 PM
انتعاش حركة بيع الملابس الشتويةالأمطار تتواصل على الطائف.. والبرد يزيد لانخفاض درجات الحرارة
(تصوير: ماجد عسيري): تواصلت الأمطار في هطولها على الطائف اليوم وسط بهجة من الأهالي، فيما اكتفى مَن هم خارج الطائف بمتابعتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي وثقت تلك الحالة، وتناقلوا الكثير من الصور التي نقلت واقع تلك الأجواء.
ودفعت الأمطار الكثير من الأهالي للخروج والاستمتاع بتلك الأجواء، كما أنعشت السوق من حيث عملية الشراء للملابس الشتوية بمختلف أنواعها بسبب انخفاض درجات الحرارة، والشعور بالبرد القارس، وخصوصًا فترة الليل، كذلك البطانيات، والأقمشة الصوفية، التي ستسهم في عودة وانتعاش الحركة الاقتصادية لدى محال خياطة وبيع الثياب.
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