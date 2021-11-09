تصل لمليوني ريال.. متحدث الأرصاد يكشف عقوبة نشر معلومات الطقس (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إنه لا يجوز لأي شخص أو أية جهة من خارج المركز الوطني أن تقدم معلومات عن الطقس.

وقال “القحطاني” خلال حديثه لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، اليوم الثلاثاء: “إن العقوبات مالية والسجن تنتظر المخالفين، وننتظر تشكيل لجان لإقرار هذه المخالفات”.

وأوضح أن اللوائح التنفيذية هي من تحدد حجم المخالفة والعقوبة، مؤكدا أنه بالفعل تصل العقوبات إلى السجن 10 سنوات والغرامة تصل إلى 2 مليون ريال”.