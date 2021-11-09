محمد بن مسعود - الدمام - قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إنه لا يجوز لأي شخص أو أية جهة من خارج المركز الوطني أن تقدم معلومات عن الطقس.
وقال “القحطاني” خلال حديثه لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، اليوم الثلاثاء: “إن العقوبات مالية والسجن تنتظر المخالفين، وننتظر تشكيل لجان لإقرار هذه المخالفات”.
وأوضح أن اللوائح التنفيذية هي من تحدد حجم المخالفة والعقوبة، مؤكدا أنه بالفعل تصل العقوبات إلى السجن 10 سنوات والغرامة تصل إلى 2 مليون ريال”.
كانت هذه تفاصيل خبر تصل لمليوني ريال.. متحدث الأرصاد يكشف عقوبة نشر معلومات الطقس (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.