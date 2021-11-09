محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
قالت الأخصائية النفسية “روان حبال” إن السوشيال ميديا من أكبر أسباب توجه الفتيات للدخول في علاقة “الشوقر دادي”.
وأضاف الأخصائية النفسية لـ “برنامج ياهلا” على قناة “روتانا خليجية” أن المشكلة أكبر عند الفتيات عن الشباب، مشيرة إلى أن البنات بطبيعتها العاطفية تكون أكثر عرضه لهذه الأمر لتفكيرها في الموضوع في كثير من الأحيان بشكل إقتصادي أو رغبتها في الذهاب لبيت آخر.
وتابعت الأخصائية النفسية أن الفتيان الآن يبحثن عن الشيء الأسهل، وبعد فترة أطراف علاقة “الشوقر دادي” سيفيقون على الحقيقة.
وأكدت أن العلاقة إذا كانت غير سليمة سكتشفوا فيما بعد عدم التوافق الفكري بينهم، أو عدم قترتهم على التواصل لاختلاف الأجيال وبالتالي سيظهر الكذب وعدم الاحترام.
كانت هذه تفاصيل خبر أخصائية نفسية: الفتيات أكثر إقبالا على الدخول في علاقة “الشوقر دادي” لهذه الأسباب (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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