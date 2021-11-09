ليفربول يبحث عن بديل لتعويض صلاح

ليفربول يبحث عن بديل لتعويض صلاحكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو اليوم الثلاثاء أن نادي ليفربول بدأ بالبحث عن لاعبين في مركزي الجناح لتعويض غياب المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني خلال كأس أمم إفريقيا.

ونقلت قناة ” روسيا اليوم ” عن رومانو الصحفي الموثوق بشبكة “سكاي سبورتس” قوله: “يبحث ليفربول عن أجنحة لأنه في يناير سيخسر صلاح وماني هم ليسوا خائفين، وينتظرون فقط فرصة جيدة للتوقيع مع أحد اللاعبين”.

وأضاف: “قيل لي إن فريق ليفربول معجب باللاعب الهولندي دانجوما جناح فريق فياريال الإسباني، لكن فياريال ليس لديه نية لفتح محادثات في يناير لبيع اللاعب”.

ومن المقرر أن تقام نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير ولغاية 6 فبراير 2022.

ويذكر أن المنتخب المصري سيلعب في المجموعة الرابعة للبطولة، التي تضم أيضا منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.