شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 131 ألف م3 مخلّفات إنشائية و140 مركبة مهملة بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - إصلاح 22 ألف متر طولي من أرصفة الطرق

- معالجة 2819 مترًا مربعًا كتابات مشوهة على الحوائط

فعت أمانة الأحساء خلال شهر أكتوبر الماضي 131624 مترًا مكعبًا من المُخلّفات الإنشائية العشوائية، و140 مركبة مُهملة وتالفة، امتدادًا لجهودها لإزالة عناصر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

كما عالجت الأمانة خلال الفترة ذاتها 20000 متر مربع من حُفر الشوارع، وإصلاح 22000 متر طولي من أرصفة الطرق، ومعالجة 2819 مترًا مربعًا كتابات مشوهة على الحوائط، ومعالجة وضع 3686 حاويات نظافة، وإعادة طلاء 91848 مترًا طوليًا من أرصفة الطرقات والخطوط الأرضية، وإزالة وتحسين وضع 1928 حاجزاً خرسانية، وإصلاح وصيانة 2580 عموداً وفوانيس الإنارة.

وأكدت الأمانة أهمية تعزيز الوعي المجتمعي وإسهام أفراده في المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة من خلال استمرارية تنفيذ خطط البرنامج تحقيقًا لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في إزالة عناصر التشويه البصري وتحسين المشهد الحضري، تدعيمًا لبرنامج جودة الحياة.