أمير مكة يقدم الشكر للعثيمين بمناسبة انتهاء فترة عمله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة أمس، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، بمناسبة انتهاء فترة عمله. وشكر أمير المنطقة العثيمين، متمنيا له التوفيق في حياته المقبلة.



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