مركز لتحقيق تكافؤ الفرص في بيئات العمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن معهد الإدارة العامة أمس مركز التوازن بين الجنسين، وورش العمل المصاحبة بحضور مدير المعهد الدكتور بندر السجان، ونائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبواثنين، والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين هالة الأنصاري، وعدد من المسؤولين. وأكدت مدير فرع المعهد النسوي بالرياض الدكتورة سارة العتيبي، أن المركز جاء ثمرة ونتاج إحدى توصيات دراسات المعهد، وتم تحويلها واقعا حقيقيا بجهود متواصلة.



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