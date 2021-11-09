الشورى يطالب بتطوير إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها أمس افتراضيا، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، الهيئة العامة للمنافسة بالعمل على تطوير إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية بما يضمن عدالة منافسة القطاع الحكومي (الجهات التي تتضمن في تنظيماتها إمكانية تقديم خدمات بأسلوب تجاري) أو الشركات المملوكة للدولة من جهة، ومنشآت القطاع الخاص من جهة أخرى، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة. كما تضمن قرار المجلس تكثيف الهيئة جهودها في رفع مستوى المعرفة حول المنافسات والمشتريات لكل من العاملين المسؤولين عن المنافسات والمشتريات في القطاع الحكومي وتطوير مهاراتهم؛ لتمكينهم من اكتشاف الدلائل على وجود إخلال بالمنافسة العادلة، ورجال الأعمال والمسؤولين في القطاع الخاص، وذلك بإصدار دليل معتمد يتضمن جميع الممارسات التي ينطوي عليها إخلال بنظام المنافسة، كما تضمن قرار المجلس المطالبة بأن تقوم الهيئة بدراسة سوق الألبان؛ للتأكد من ضمان عدم الإخلال بالمنافسة بحق صغار المنتجين. مطالبات الشورى لوزارة الرياضة:





تعزيز إجراءات الرقابة المالية على الأندية وحوكمة مصروفاتها ومديونياتها



الإسراع في إعادة تشغيل مستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي



تحسين بيئة الأندية الرياضية لتناسب حضور ومشاركة الأسرة



دراسة إنشاء ملاعب وصالات رياضية بطريقة (الإنشاء - التشغيل - التحويل)



رفع مستوى وعي أفراد المجتمع بأهمية الرياضة وجعل ممارستها نمط حياة



تأهيل المرافق الحكومية الحالية والمستقبلية للاستفادة منها في ممارسة الرياضة المجتمعية



استحداث خدمة في تطبيق توكلنا أو صحتي تحدد الأنشطة الرياضية المسموح بها للفرد من واقع السجل الطبي



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