فيفا يعلن موعد حفل جوائز الأفضل بالعالم

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يوم الإثنين الموافق 17 يناير 2022 موعدا لحفل جوائز “الأفضل” الذي سيقام في زيورخ، في حين سيبدأ التصويت من 22 نوفمبر ، وسينتهي الجمعة 10 ديسمبر 2021.

ويمنح “فيفا” جوائز أفضل لاعب ولاعبة، وأفضل مدرب لفرق الرجال والسيدات، وأفضل حارس وحارسة، وجائزة اللعب النظيف، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام، وجائزة أفضل جمهور، وجوائرز “فيفبرو”.

كما يتم منح الجوائز في كل فئة، عن الإنجازات التي تحققت خلال موسم 2020-2021، والتي تشمل أيضاً منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو.

ويتم اختيار الفائزين بجوائز أفضل لاعب ولاعبة، وأفضل مدرب للرجال والسيدا،ت في عملية تصويت تضم قادة ومدربي المنتخبات الوطنية لكل من فرق الرجال والسيدات من كل العالم، بالإضافة إلى تصويت الجمهور الإلكتروني، وتصويت مجموعة مختارة تضم أكثر من 300 صحفي.