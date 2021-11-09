شرطة مكة تطيح بـ 4 مخالفين لنظام أمن الحدود ارتكبوا حوادث سطو

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود ارتكبوا حوادث سطو على محال تجارية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية المختصة من القبض على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ارتكبوا حوادث سطو على محال تجارية بكسر أبوابها الخارجية وسرقتها.

وأشار المتحدث إلى انه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.