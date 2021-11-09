إعلان عاجل من التحالف بشأن مارب والجوف

محمد بن مسعود - الدمام - علن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، أنه قتل 110 عناصر قوات الحوثي في محافظتي مأرب والجوف شمال شرقي اليمن.



وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”: “نفذنا (30) عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثي في صرواح (غرب مأرب) والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية”. قد يهمك ايضاً وأضاف التحالف، أن عمليات الاستهداف شملت تدمير (22) من الآليات العسكرية وموقع تخزين أسلحة وذخائر والقضاء على (110) عناصر إرهابية. وكان التحالف أعلن أمس الإثنين، أنه قتل 115 عنصرا حوثيا ودمر 17 آلية عسكرية في المحافظتين ذاتها.

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