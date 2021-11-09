محمد بن مسعود - الدمام - ورد للتو : ”القربي” يكشف عن سيناريو خطير ومشاورات لانسحاب ”التحالف العربي” من اليمن
كشف وزير الخارجية اليمني الاسبق، الدكتور أبو بكر القربي، اليوم الثلاثاء، عن مشاورات لانسحاب “التحالف العربي” من اليمن، متهما له بالتخلي عن التزاماته.
وقال القربي في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، رصدها “المشهد اليمني”، إن “مشاورات التحالف في واشنطن بالإضافة الى الحوارات الجارية، قد تكون تهيئة لانسحاب أطراف الصراع الخارجية من اليمن وتركه للفوضى التي تبرر لهم تنفيذ سيناريو أفغانستان”؛ حد تعبيره.
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وأشار الى ذلك “لكي يتخلى التحالف عن التزاماته بالتعويض وإعادة الاعمار؛ الوضع الذي سيؤدي الى زعزعة استقرار المنطقة ويعقد حل أزماتها”؛ حد قوله.
وغادرت قوة سعودية كبيرة مدينة عدن التي تقود فيها الرياض عمليات التحالف العربي ضد الحوثيين، فيما حطت طائرة شحن سعودية بالتزامن في مطار عدن لنقل معدات وجنود.
وحسب مصادر إعلامية فإن القوات السعودية الموجودة في معسكر قيادة قوات التحالف في منطقة الشعب في مديرية البريقة غربي عدن، نقلت عرباتها ومدرعاتها ومعدات وعتادا إلى الباخرة “درة جدة” في ميناء الزيت قبل مغادرة المدينة، وسط إجراءات أمنية مشددة.
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