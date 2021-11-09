أحرق 100 خلية نحل.. الإطاحة بمقيم في جازان ألحق الضرر بمزرعة لمواطن

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة جازان، الثلاثاء، القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، ألحق الضرر بمزرعة لتربية النحل لأحد المواطنين.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، إن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، ألحق الضرر بمزرعة لتربية النحل لأحد المواطنين، وذلك بإحراقه (100) خلية نحل، نتيجة خلاف بينهما.

وأكد متحدث شرطة جازان، إيقاف المتهم واتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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