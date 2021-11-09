قروض قصيرة الأجل متنوعة يقدمها «الصندوق الزراعي».. تعرف عليها

الرياض - محمد عبدالله - عدد صندوق التنمية الزراعية، القروض التنموية قصيرة الأجل المختلفة التي يقدمها الصندوق لدعم المزارعين والمنتجين الريفيين.

وأوضح الصندوق الزراعي، أن هذه الفروض هي التي سيتم فيها استثمار الموارد الاقتصادية لبناء هياكل إنتاجية وإدارتها بهدف الحصول على عائد سنوي في فترة محددة.

قروض قصيرة الأجل من الصندوق الزراعي

وأشار صندوق التنمية الزراعية، إلى أن القروض التنموية قصيرة الأجل تشعمل دعم عدد من الأنشطة الريفية المختلفة، وتشمل هذه القروض ما يلي:

- قرض تشغيلي لمشروع الفطريات.

- قرض تشغيلي لمشروع مصنع إنتاج الجبن.

- قرض تشغيلي لمشروع مصنع التمور .

- قرض تشغيلي لمشروع معاصر الزيتون والسمسم.

- قرض تشغيلي لمشروع مصانع المنتجات الزراعية.

- قرض تشغيلي لمشروع مصانع المعدات الزراعية.

- قرض تشغيلي لمشروع ورش الصيانة وصيانة المعدات الزراعية.

- قرض تشغيلي لمشروع مكافحة الآفات.

- قرض تشغيلي لمشروع مختبرات انسجة النخيل.

- قرض تشغيلي لمشروع مصنع إنتاج خيوط الصوف الطبيعي.

- قرض تشغيلي لمشروع مصنع جيلاتين ومواد عضوية.

- قرض تشغيلي لمشروع مصنع الأغذية الطازجة.

- قرض تشغيلي لمشروع مصنع شرائح البطاطس المقلية.

- قرض تشغيلي لمشروع مصنع أنظمة الري.

- قرض تشغيلي لمشروع مصنع انتاج صناديق البولسترين.

- قرض تشغيلي لمشروع تشغيل حصادات القمح.

- قرض تشغيلي لمشروع مصنع إنتاج الخشب المضغوط من مخلفات النخيل.

- قرض تشغيلي لمشروع مصنع سميد الذرة وجريش القمح القاسي.

- قرض تشغيلي لمشروع مصنع إنتاج الأسمدة العضوية.

- قرض تشغيلي لمشروع مصنع إنتاج الأسمدة الكيميائية.

- قرض تشغيلي لمشروع مصنع إنتاج الأسمدة ومبيدات حيوي.

- قرض تشغيلي لمشروع مصنع للاستفادة من مخلفات الزيتون.

- قرض تشغيلي لمشروع مصنع استخراج الملح.

- قرض تشغيلي لمشروع مصنع إنتاج كربونات الكالسيوم.

- قرض تشغيلي لمشروع تربية النحل وإنتاج العسل.

- قرض تشغيلي لمشروع المستشفيات البيطرية.

- قرض تشغيلي لمشروع أعلاف خضراء من الشعير المستنبت (هيدروبونك).

- قرض تشغيلي لمشروع إنتاج الفحم.

- قرض تشغيلي مشاريع أخرى.

- قرض تشغيلي لمشروع تسمين الأغنام.

- قرض تشغيلي لمشروع مصنع أعلاف.

- قرض تشغيلي لمشروع العيادات البيطرية الشاملة.

- قرض تشغيلي لمشروع مجمع خدمات بيطرية.

- قرض تشغيلي لمشروع مصنع مسحوق البيض المجفف.

- قرض تشغيلي لمشروع مصنع إنتاج البيوت المحمية.

وأوضح الصندوق الزراعي، أنه يمكن للراغبين في التقديم على أي من هذه المنتجات، طلب هذه الخدمة من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الضغط على الرابط التالي (من هنا).

وأشار الصندوق، إلى أن الوقت المتوقع لإغلاق الطلب هو 7 أيام عمل، لافتًا أنه في حالة عدم التجاوب حسب المدة المحددة يمكن المتابعة والتصعيد عبر البريد الالكتروني التالي:

التسجيل في منصة الصندوق

وفي هذا الإطار، بيّت صندوق التنمية الزراعية، خطوات للتسجيل في منصة الصندوق، مشيرا إلى الخدمات الإلكترونية المتاحة.

وأوضح صندوق التنمية الزراعية عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن التسجيل في المنصة يبدأ بالدخول على النفاذ الوطني الموحد.

ومن ثم وصول رمز التحقق للمستفيد، ثم الوصول إلى حساب المستفيد وفقًا لصندوق التنمية الزراعية.

ويسمح صندوق التنمية الزراعية باستخدام العديد من خدماته الإلكترونية المتمثلة فيما يلي:

- خدمة حاسبة القروض والتقدم بمقترح لطلب قرض.

- إصدار بيان التعامل.

- التحقق من بيان التعامل.

- حجز موعد مع المدير العام.

- حجز موعد مع المركز الرئيسي.

- حجز موعد مع الفروع.

- خدمة مراجع عن بعد.

- إصدار شهادة تصدير معدة زراعية.

- خدمة الاستفسار أو الشكاوى.

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