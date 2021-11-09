الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح في 3 مناطق.. تستمر ساعات

الرياض - محمد عبدالله - نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، إلى استمرار هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح في 3 مناطق بالمملكة حتى الساعات المقبلة.

وتشهد منطقة الباحة «الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن»، وعدد من المواقع الأخرى بالمنطقة، هطول أمطار تتراوح معدلاتها بين متوسطة إلى غزيرة وتساقط برد فضلا عن تدفق سيول، وهبوب رياح سطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية حتى الساعة الثامنة مساء.

ووفق تنبيهات المركز، تشهد منطقة عسير حالة جوية مماثلة تستمر حتى الساعة التاسعة مساء وتشمل تأثيرتها: « المجاردة، بارق، رجال ألمع، محايل».

كما تشهد منطقة الرياض «الدوادمي، عفيف، المواقع المفتوحة والطرق السريعة»، نشاطا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة؛ مما يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية بدءا حتى الساعة الثامنة مساء.

اقرأ أيضا:

يبدأ غدًا.. المرصد الفلكي يوضح خصائص منزلة «الغفر» على المناخ والنبات